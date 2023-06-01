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Предлагаем весь спектр решений для сборки электроники,
проведения испытаний, контроля и измерений.
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Готовая линия от Yamaha
Автоматизированная, интеллектуальная линия
для вашего производства от ведущего
мирового производителя.
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Наше сегодня – это завтра
технологического мира
Предлагаем комплексное оснащение вашего предприятия с применением
ведущих технологий в области оборудования поверхностного монтажа,
сборки электроники и сопутствующих процессов.
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Комплексные решения
для производства электроники
Новости
01.06.2023
Оповещение о технических работах

Внеплановые работы 01.06.2023 и 02.06.2023 на магистралях электроснабжения офиса АссемРус.

08.05.2023
Коллектив компании АссемРус сердечно поздравляет с Днем Великой Победы!
17.04.2023
Модульные генераторы азота GASET серия NPM
07.04.2023
Приглашение на выставку и «ЭкспоЭлектроника» - 2023!
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Новинка 2022 года!
Автоматический принтер для трафаретной печати Aetter премиум  класса от HCX Axxon доступен в 2022 году.
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АссемРус
Решения
Решения для производства ПК и серверов
Системы лазерной маркировки Hylax Автоматический принтер трафаретной печати YCP10, YAMAHA 3D-Cистемы контроля качества нанесения паяльной пасты cерия SigmaX, PARMI corp. 3D-Системы автоматической оптической инспекции Xceed, PARMI Corp. Печи конвекционного оплавления припоя SEHO – GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3 Загрузчик печатных плат Kiheung серии KVML-900 Разгрузчик печатных плат Kiheung серии KUP-900 Установка пайки волной PowerWave 3.0 и PowerWave 4.0 Система селективной пайки PowerSelective, SEHO
Нанесение паяльной пасты
Автоматический принтер трафаретной печати YSP10, YAMAHA Автоматический принтер трафаретной печати YCP10, YAMAHA Автоматический принтер для трафаретной печати MPM Momentum II HiE, ITW EAE Принтер трафаретной печати MPM Momentum II Elite, ITW EAE Принтер трафаретной печати Momentum II 100, ITW EAE
Монтаж компонентов
Автомат установки компонентов YSM40R, YAMAHA Автоматы установки компонентов iX502/iX-302, Kulicke&Soffa Автомат установки компонентов YSM10, YAMAHA Автомат установки компонентов YSM20R, YAMAHA Автомат установки компонентов iFlex, Kulicke&Soffa
Оплавление и пайка
Печи конвекционного оплавления припоя SEHO – GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3 Печь конвекционного оплавления OmniMax 7/10, OmniES 5, ITW EAE Конвекционная печь конвейерного типа R360 Система селективной пайки SEHO GoSelective-LS Система селективной пайки PowerSelective, SEHO Система селективной пайки LeanSelect, SEHO Система селективной пайки SelectLine-C Система пайки волной VectraES2, ITW EAE Система пайки волной VectraElite, ITW EAE Установка пайки волной PowerWave 3.0 и PowerWave 4.0 Система парофазной пайки Exmore VS 500 II
Автоматическая оптическая инспекция
3D-Системы автоматической оптической инспекции Xceed, PARMI Corp. 3D-Cистемы контроля качества нанесения паяльной пасты cерия SigmaX, PARMI corp. 3D-Система автоматической оптической инспекции YSi-V, YAMAHA
Рентгеновский контроль
Системы рентгеновского контроля Система контроля рентгеновским излучением X-SCOPE 1800, SCIENSCOPE Система контроля рентгеновским излучением Xspection 6000, SCIENSCOPE
Конвейерные системы для производства электроники
Конвейерные системы
Отмывка печатных плат и трафаретов
AQUBE® LH5, Kolb Cleaning Technology GmbH AQUBE® LH7, Kolb Cleaning Technology GmbH AQUBE® LH9, Kolb Cleaning Technology GmbH Автоматическая система струйной отмывки PS300 2HY Моющие жидкости для электротехнической промышленности Kolb
Оборудование для дозирования материалов
Автомат дозирования Camalot Prodigy Автоматический дозатор технологических материалов D30, Mechatronic systems
Влагозащита
Системы селективной влагозащиты CoatFlow CF440, CF440LC и CF395IL, серия CoatFlow, INNOMELT Печи УФ и конвекционные для отверждения материалов (CFUV1, CFUV2, CFUV6), INNOMELT
Оборудование для лазерной маркировки
Системы лазерной маркировки Hylax
Дополнительное оборудование
Генераторы азота NITROPOWER Решения для микроэлектронных и гибридных производств Интеллектуальная система хранения SMD-компонентов – YST15 Спиральный компрессор безмаслянный SF2-8, Atlas Copco Компрессор масляный 3-4,Jun-Air Ремонтный центр PMT 400 Универсальный ремонтный центр STR Micra Промышленная и антистатическая мебель VIKING, UNIVERSAL, TRESTON Антистатическая мебель НОВАТОР
О компании
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ООО «АссемРус» - одна из ведущих компаний в России в области поставок оборудования и технологий для сборки электроники, проведения испытаний, контроля и измерений, а также полного спектра сервисных услуг по построению и обслуживанию современных производств электроники любого уровня.

По ряду производителей компания является эксклюзивным поставщиком высокотехнологичного оборудования высокого качества.

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