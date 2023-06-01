Предлагаем весь спектр решений для сборки электроники,Подробнее
проведения испытаний, контроля и измерений.
проведения испытаний, контроля и измерений.
Автоматизированная, интеллектуальная линияПодробнее
для вашего производства от ведущего
мирового производителя.
для вашего производства от ведущего
мирового производителя.
Предлагаем комплексное оснащение вашего предприятия с применениемПодробнее
ведущих технологий в области оборудования поверхностного монтажа,
сборки электроники и сопутствующих процессов.
ведущих технологий в области оборудования поверхностного монтажа,
сборки электроники и сопутствующих процессов.
Комплексные решения
для производства электроники
для производства электроники
Новости
01.06.2023
Внеплановые работы 01.06.2023 и 02.06.2023 на магистралях электроснабжения офиса АссемРус.
Оборудование
Новинка 2022 года!
Автоматический принтер для трафаретной печати Aetter премиум класса от HCX Axxon доступен в 2022 году.Подробнее
Решения
Системы лазерной маркировки Hylax Автоматический принтер трафаретной печати YCP10, YAMAHA 3D-Cистемы контроля качества нанесения паяльной пасты cерия SigmaX, PARMI corp. 3D-Системы автоматической оптической инспекции Xceed, PARMI Corp. Печи конвекционного оплавления припоя SEHO – GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3 Загрузчик печатных плат Kiheung серии KVML-900 Разгрузчик печатных плат Kiheung серии KUP-900 Установка пайки волной PowerWave 3.0 и PowerWave 4.0 Система селективной пайки PowerSelective, SEHO
Печи конвекционного оплавления припоя SEHO – GoReflow 1.8 и GoReflow 2.3 Печь конвекционного оплавления OmniMax 7/10, OmniES 5, ITW EAE Конвекционная печь конвейерного типа R360 Система селективной пайки SEHO GoSelective-LS Система селективной пайки PowerSelective, SEHO Система селективной пайки LeanSelect, SEHO Система селективной пайки SelectLine-C Система пайки волной VectraES2, ITW EAE Система пайки волной VectraElite, ITW EAE Установка пайки волной PowerWave 3.0 и PowerWave 4.0 Система парофазной пайки Exmore VS 500 II
Генераторы азота NITROPOWER Решения для микроэлектронных и гибридных производств Интеллектуальная система хранения SMD-компонентов – YST15 Спиральный компрессор безмаслянный SF2-8, Atlas Copco Компрессор масляный 3-4,Jun-Air Ремонтный центр PMT 400 Универсальный ремонтный центр STR Micra Промышленная и антистатическая мебель VIKING, UNIVERSAL, TRESTON Антистатическая мебель НОВАТОР
О компании
ООО «АссемРус» - одна из ведущих компаний в России в области поставок оборудования и технологий для сборки электроники, проведения испытаний, контроля и измерений, а также полного спектра сервисных услуг по построению и обслуживанию современных производств электроники любого уровня.
По ряду производителей компания является эксклюзивным поставщиком высокотехнологичного оборудования высокого качества.Подробнее