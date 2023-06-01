ООО «АссемРус»

ООО «АссемРус» - одна из ведущих компаний в России в области поставок оборудования и технологий для сборки электроники, проведения испытаний, контроля и измерений, а также полного спектра сервисных услуг по построению и обслуживанию современных производств электроники любого уровня.

109089 Россия Москва ул. Угрешская, д. 2, стр. 82, этаж 3, комн. 09

+7 (495) 933 10 43