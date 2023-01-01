Печи конвекционного оплавления от ведущих поставщиков отрасли.

Могут применяться не только для пайки электронных модулей, но и в технологическом процессе отверждения различных паст и клеев при производстве полупроводниковых компонентов, при производстве элементов солнечных батарей и в пленочной технологии. При этом, Ваше производство может быть, как серийным, так и прототипным.

Компания АссемРус предлагает различные модели печей, удовлетворяя любые требования пользователя по производительности и способу эксплуатации, а также соответствующие требованиям экологической безопасности.

Одним из основных этапов в технологическом процессе сборки электронного изделия является этап оплавления припойной пасты. Насыщенность современных электронных модулей компонентами различных габаритов, массы, теплоемкости, свинцовые и бессвинцовые покрытия выводов, а также различные типы припойных паст предъявляет особые требования к печам конвекционного оплавления. Для обеспечения высокой производительности и гибкости при задании температурного профиля печь должна иметь соответствующее количество и длину температурных зон. Для надежной пайки теплоемких и мелких компонентов печь должна обеспечивать быстрое восстановление температуры и управление потоком рабочего газа. Использование бессвинцовых паяльных паст требует обеспечения повышенной температура в зоне пайки. При этом, Ваше производство может быть как серийным так и прототипным, как следствие для обеспечения гибкости производственного процесса печь должна иметь возможность использовать конвейеры различного типа, быстро перестраивать температурные режимы рабочих зон, обеспечивать простой и удобный алгоритм контроля рабочего процесса и сбора статистической информации. Учитывая современные жесткие требования к экологической безопасности, в печи должна быть предусмотрена возможность установки фильтров различного типа.

Всем вышеизложенным требованиям отвечают печи конвекционного оплавления серии OmniES и OmniMax американской фирмы Speedline Technologies.

Печи конвекционного оплавления серии OmniES и OmniMax могут применяться не только для пайки электронных модулей, но и в технологическом процессе отверждения различных паст и клеев при производстве полупроводниковых компонентов, при производстве элементов солнечных батарей и в пленочной технологии.Различные модели этих печей позволят удовлетворить любые требования потребителя по производительности и способу эксплуатации.

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