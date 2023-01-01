Автоматические принтеры трафаретной печати для мелко-, средне- и крупносерийного производства от мировых лидеров отрасли.

Оснащены программируемым очистителем трафарета, вакуумным устройством, а также 2D инспекцией качества нанесения паяльной пасты, что обеспечивает качественную печать при непрерывной работе автомата.

Сверхточные и высокопроизводительные, при этом компактные автоматы трафаретной печати, предлагаемые компанией АссемРус обладают отличными техническими характеристиками по скорости и точности совмещения и нанесения паяльной пасты, а также множеством дополнительных функцией, применяющимися при производстве сложнейших электронных изделий.

Автоматический принтер трафаретной печати

Автоматы трафаретной печати предназначены для нанесения паяльной пасты в условиях серийного и крупносерийного производства. Новейшие технологии производства электронных изделий, в особенности мелко- и среднесерийные многономенклатурные производства, требуют от автоматов трафаретной печати предельной точности и высокого качества. Свою популярность среди производителей электроники автоматические принтеры трафаретной печати завоевали благодаря таким факторам, как простота и легкость в управлении и обслуживании, универсальность, функциональность и возможность быстрого перехода с одного типа изделий на другой. В данном разделе представлены автоматы трафаретной печати ведущих мировых производителей: компании ITW EAE, Yamaha Motor IM и компании DESEN.

Автоматы трафаретной печати

В базовой конфигурации автоматические принтеры трафаретной печати оснащены программируемым очистителем трафарета бумагой сухой и с растворителем, вакуумным устройством, а также 2D инспекцией качества нанесения паяльной пасты, что обеспечивает качественную печать при непрерывной работе автомата. Шарико-винтовой привод, безвибрационная станина и система технического зрения с раздельной оптикой, получающей изображение с трафарета и печатной платы, исключают смещение трафарета. Двойной ракель с программно регулируемым давлением, величиной и скоростью перемещения обеспечивает оптимальное качество трафаретной печати. Удобное конструктивное исполнение автомата трафаретной печати сочетается с износостойкими узлами, которые сводят затраты времени на техническое обслуживание к минимуму.

Сверхпрецизионный высокопроизводительный автомат трафаретной печати MPM Accela компании Speedline обладает отличными техническими характеристиками по скорости и точности совмещения и нанесения, предназначен для нанесения паяльной пасты и технологических материалов в условиях крупносерийных и массовых производств сложных электронных изделий.

Благодаря легкости в управлении, высокой функциональности и возможности быстрой переналадки на новый тип изделий, автоматические принтеры трафаретной печати серии MPM Momentum: Momentum+(Plus), Momentum HiE, Momentum Elite - идеально подходят для

среднесерийных многономенклатурных производств.

Учитывая тенденцию в уменьшении рабочей площади, занимаемой оборудованием в составе производственной линии Momentum Compact на 30% меньше , чем стандартный MPM Momentum. Благодаря компактным размерам эффективно реализуется принцип двухконвейерной производственной линии. Применяемая высокоскоростная очистка трафарета, с большей контактной площадью позволяет эффективно использовать и экономить бумагу для очистки трафарета.

Автомат трафаретной печати YSP Yamaha с регулировкой угла наклона головки (45-60 градусов) и контролем давления ракеля с обратной связью, а также благодаря уникальной форме ракеля позволяет качественно работать со «ступенчатыми» трафаретами, применяющимися при производстве сложнейших электронных изделий.

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